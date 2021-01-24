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رياضة

مونديال اليد.. استقالة مدرب كرواتيا عقب السقوط أمام الأرجنتين

الأحد 24/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أعلن لينو تشرفار، مدرب منتخب كرواتيا لكرة اليد، استقالته من تدريب منتخب بلاده عقب الخسارة مساء أمس على يد الأرجنتين بنتيجة (23-19)، ضمن مواجهات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم التي تستضيفها مصر، والتي أضعفت فرصته في التأهل لدور الثمانية.

وقال تشرفار صاحب الـ70 عاما، في تصريحات صحفية: "إنه أمر محبط للغاية. أتحمل المسؤولية مهما حدث. ما حدث غير مقبول، ويجب أن يكون هناك شخص يحل محلي".

وأضاف: "لاعبو الأرجنتين لعبوا بقلب وبروح وبطموح. لديهم رغبة قوية في الانتصار، بينما لم نكن كذلك. المدرب يتحمل المسؤولية. الحياة مليئة بالصعود والهبوط، ولا أُحمل أحدا المسؤولية، ولكن على مسؤولي الاتحاد البحث عن مدرب آخر في المستقبل".

وكان تشرفار، الذي قاد المنتخب البلقاني لحصد لقب العالم في 2003 والميدالية الذهبية في الأوليمبياد في العالم التالي، قد عاد في 2017 لقيادة كرواتيا، حيث صعد بها لنهائي بطولة أوروبا العام الماضي، ولكنهم خسروا أمام إسبانيا في النهائي (22-20).

وعقدت خسارة أمس من موقف كرواتيا حيث تراجعت بها للمركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة خلف ألمانيا والأرجنتين (المركزين الأول والثاني على الترتيب).

وتتبقى مواجهة أخيرة لبطل العالم في 2003 بالبرتغال، وستكون يوم الاثنين المقبل أمام حامل اللقب منتخب الدنمارك.
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