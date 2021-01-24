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منوعات

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور

الأحد 24/يناير/2021 - 03:37 ص
كامالا هاريس
كامالا هاريس
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عزة عاطف
كعادته، أثار المسلسل الكرتوني الأمريكي «عائلة سيمبسون» ضجة كبيرة، بعد تحقق نبوءة جديدة له عن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية «كامالا هاريس».

انتشرت صورة كامالا هاريس إلى جانب «ليزا» إحدى شخصيات مسلسل عائلة سيمبسون، أثناء تنصيب الرئيس المنتخب الجديد للولايات المتحدة الأمريكية «جو بايدن».

تداول المستخدمين الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقارنة بين الشخصيتين، حيث بدا وجود تشابه كبير بينهما، خاصة المظهر الخارجي والمنصب

وتساءل المغردون في أمريكا عن الصادق الغريب بين ملابس كامالا هاريس خلال حفل التنصيب، وملابس ليزا سيمبسون في حلقة بُثت في عام 2000.

الغريب أنه رغم مرور 21 عاما على عرض الحلقة Bart to the future فقد تولت خلالها ليزا الرئاسة، وجلست على المكتب تقول العبارة المنتشرة الآن: "كما تعلمون، ورثنا أزمة في الميزانية من الرئيس ترامب".

كانت ليزا ترتدي في الحلقة سترة أرجوانية ولآلئ، كما فعلت كامالا هاريس في حفل التنصيب يوم الأربعاء 20 يناير.

وارتدت الأخيرة سترة أرجوانية ولآلئ، وبمجرد ظهور كامالا في هذا المظهر لم يصعب على المشاهدين كثيرا تذكر ليزا.
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