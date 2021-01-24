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سيارات

لو مش عندك جراج .. 5 طرق للحفاظ على السيارة في الشارع

الأحد 24/يناير/2021 - 03:39 ص
حماية السيارة
حماية السيارة
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أماني نوار
الكثير يتساءلون عن كيفية المحافظة على السيارة، خاصة إن كانت السيارة يتم ركنها خارج جراج وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " أبرز النصائح للحفاظ على السيارة في الخارج .

1- غطاء السيارة
يتم تغطية السيارة بغطاء مناسب لها، ويعتبر من أبسط الطرق للمحافظة على السيارة ، وعلى طلائها الخارجي ، وحمايتها المن الخدش وعلامات الشمس المزعجة .


2- ركن السيارة في الظل
يجب ان تترك السيارة في مكان ظل خلال أشهر الصيف وفي مكان جاف بعيدا عن مياه الامطار في فصل الشتاء، حتى تحافظ على طلاء السيارة ،لأن درجة الحرارة تؤثر بشكل كبير على السطح الخارجي للسيارة


3-عدم إيقاف السيارة تحت الأشجار

تجنب إيقاف السيارة تحت الأشجار من أجل حماسة طلاء السيارة حيث يتأثر الطلاء من أوراق الشجر الميتة ، والفروع والعصى التي قد تتسبب في خدشه ، كما تُعد الأشجار مكانًا مناسبًا لأعشاش الطيور، مما يؤدي لتساقط فضلات الطيور على السيارات وقد تتصلب عليها إذا تُركت لفترة طويلة.



4-مظلة شبابيك السيارة

يمكن لمظلات الزجاج أو ما تسمى " بالشماسة " أن تعكس ضوء الشمس حتى تحفظ درجة حرارة السيارة ذلك بالإضافة إلى الحفاظ على المواد البلاستيكية داخل السيارة لمدة أطول.



5-الغسيل والتشميع المستمر

التشميع الدائم للسيارة يساعد في الحفاظ على حماية الطلاء والسطح الخارجي لها ، بالإضافة إلى غسيلها أيضا في مكان متخصص حتى تحافظ على لمعانها دائما .

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