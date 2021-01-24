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أخبار العالم

بايدن يتحدث مع أول زعيم أوروبي.. جونسون متفائل ويهاجم ترامب

الأحد 24/يناير/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليكون أول زعيم أوروبي يحادثه بايدن بعد تنصيبه رسميًا.

وبحسب "رويترز"، قال جونسون إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن أهدافهما المشتركة ، بما في ذلك معالجة تغير المناخ، وهو الملف الذي كانت تناهضه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت متحدثة باسم جونسون: "رحب رئيس الوزراء بحرارة بقرار الرئيس الانضمام إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ".

وأضافت: "بناءً على تاريخ التعاون الطويل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجالي الأمن والدفاع ، أعاد القادة الالتزام بتحالف الناتو وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية".

وكان جونسون قال  قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع الإدارة الجديدة.

وقال جونسون في بيان: "أهنئ بحرارة جو بايدن على تنصيبه التاريخي كرئيس 46 للولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل عن كثب مع إدارته الجديدة بينما نهزم كورونا - كوفيد 19 ونبني بشكل أفضل من الوباء".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "في معركتنا ضد كوفيد 19 وعبر تغير المناخ والدفاع والأمن وفي تعزيز الديمقراطية والدفاع عنها ، فإن أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها".

واسترسل: "أتطلع إلى الترحيب به في Carbis Bay لحضور G7 و Glasgow في COP بينما نتكاتف لحماية كوكبنا، فقط من خلال التعاون الدولي يمكننا أن نتغلب حقا على التحديات المشتركة التي نواجهها".
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