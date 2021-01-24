مدرب يد الأرجنتين: الفوز على كرواتيا ضاعف طموحنا

عبر الإسباني مانولو كاديناس، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة اليد، عن سعادته بالفوز على منتخب عالمي بقيمة كرواتيا، بنتيجة (23-19)، أمس السبت، ضمن الدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة في مصر.





وقال المدرب الإسباني، في تصريحات صحفية: "بداية المباراة كانت حماسية، ونجحنا في السيطرة.. والشوط الثاني كان مفتاح الفوز، في ظل محافظة الدفاع على النتيجة".





وأضاف: "طموح فريقي أصبح عاليا بعد هذا الفوز، من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية".





على الجهة الأخرى، وجه هيرفوي هورفات، المدرب المساعد لمنتخب كرواتيا، اللوم لدفاع فريقه وأخطائه التي أدت للهزيمة.



