ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا .. بريطانيا تستعد لاتخاذ قرار جديد بشأن المسافرين من عدة دول

الأحد 24/يناير/2021 - 03:13 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار المسافرين من البلدان التي يوجد بها خطر كبير للإصابة بفيروس كورونا على الدخول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد وصولهم إلى بريطانيا.

وأضافت أنه سيتم مقابلة المسافرين من البرازيل وجنوب أفريقيا والدول المجاورة عند الوصول ومرافقتهم إلى فنادق الحجر الصحي، في إطار الخطط التي يناقشها وزراء المملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن جونسون فضل نهجًا أكثر استهدافًا من جعل جميع المسافرين جوًا يدخلون في الحجر الصحي، مضيفًا أن قرار الحجر الصحي سيتخذ يوم الاثنين.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بفيروس كورونا- خامس أعلى معدل في العالم - وحوالي 96000 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

529 حالة في يوم.. بريطانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا

إسرائيل تمنع دخول القادمين من 3 دول بسبب سلالة كورونا الجديدة

سلالة جديدة لكورونا.. تصريحات مهمة من وزير الصحة البريطاني

بريطانيا على أعتاب كارثة.. اجتماع طارئ لحكومة جونسون بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة

شاهد ..لحظة تلقي "نتنياهو" جرعة لقاح كورونا

بريطانيا تلزم القادمين إليها بالخضوع مسبقا لفحص كورونا

ترشيحاتنا

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجته

حازم هاني مدافع المنصورة يعلن انضمامه إلى الأهلي

كورونا ينهي حياة 4 وزراء في الحكومة الزيمبابوية

شاهد.. عمرو دياب برفقة أولاده في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو