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ديني

الأزهر والتربية والتعليم يناقشان تطوير البنية التحتية التكنولوجية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:13 ص
اجتماع بين الأزهر
اجتماع بين الأزهر والتربية والتعليم لمناقشة تطوير البنية
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محمد شحتة
اجتمع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتطوير التكنولوجي، أمس، لمناقشة تجربة الوزارة في التعليم الإلكتروني والوقوف على المتطلبات والتحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ التعليم الإلكتروني وإجراء الامتحانات إلكترونيًا.

رفع مقررات المعاهد على البوابة الإلكترونية
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه يتم الآن مراجعة كاملة وشاملة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول بعد قرار رئيس الوزراء بتأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة عن بعد.

وأضاف عباس، لـ صدى البلد، أنه تم رفع جميع المواد الدراسية والمقررات على وسائل التواصل المخصصة للطلاب، بعد تفعيل نظام التعليم عن بعد، وخصص الأزهر الشريف، فريق لشرح جميع المقررات، وتصويرها ورفعها على قنوات اليوتيوب وتوفيرها للطلاب لمشاهدتها أون لاين.

وأوضح، أن بوابة الأزهر الإلكترونية، تضم جميع مقررات المرحلتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، بصورة إلكترونية يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من رفعها وتحميها من بوابة الأزهر الإلكترونية.

لتحميل مقررات المرحلة الإعدادية الأزهرية من هنا
لتحميل مقررات المرحلة الثانوية الأزهرية من هنا
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