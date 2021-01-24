ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تركي آل شيخ يستعيد ذكريات طفولته مع مايكل جاكسون .. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر المستشار تركي آل الشيخ في الصورة وهو طفل صغير يرتدي "تيشيرت" عليه صورة الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون".

وعلق ال شيخ علي الصورة قائلا: "بريء بس من يومي احب الفن ... مايكل على التيشيرت".



علي جانب اخر كان قد أبلغ المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال، بوصول وفد من مهندسين إسبان يتبعون لكبرى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في إضاءة الملاعب والاستادات الرياضية.

وذلك للبدء في عملية مسح شامل لإستاد الهلال والبدء فورًا في عمليات إحلال و تجديد الإضاءة بملعب إستاد الهلال، لتكون طبقًا للمواصفات العالمية التي حددها الفيفا والكاف ليكون الملعب جاهزًا  لاستضافة المباريات ليلا.

بريء بس من يومي احب الفن ... مايكل على التيشيرت🎼🤷🏻‍♂️ #صورتك_وانت_صغير pic.twitter.com/rOnMqOF4j5
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب موقف إنساني.. عمرو دياب يشكر تركي آل شيخ

نبدأ هذا العام بـ الحب والتسامح.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ متابعيه بمناسبة حلول العام الجديد

سر بنا إلى عنان السماء.. تركي آل شيخ يعلق على إطلاق ولي العهد السعودي مشروع ذا لاين

تركي آل الشيخ يفتتح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

تركي آل الشيخ يهنئ أنغام بعيد ميلادها.. والفنانة ترد: صديقي الصدوق وأخي

إضاءة جديدة من تركي آل شيخ لإستاد الهلال ولجنة التطبيع تتقدم بشكرها

ترشيحاتنا

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو

شاهد.. عمرو دياب برفقة أولاده في أحدث ظهور

هشام يكن يفضح سر ميدو ويضعه في موقف محرج

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور

رضا عبد العال عن باتشيكو وموسيماني: ضعيفان ويتخذان الأهلي والزمالك سبوبة

رئيس لجنة كورونا: ما يعلن من إصابات بالفيروس يمثل 15% فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعبة الموت.. مقاطع TikTok تقتل طفلة في غفلة من والديها| صور

حلقة منذ 21 عاما .. كرتون سيمبسون يتنبأ بظهور كامالا هاريس على عرش أمريكا | صور

قبل السفر.. مضيفة طيران تقدم 10 نصائح مهمة| فيديو