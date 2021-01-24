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ديني

علي جمعة: الحياء خلق يدفع الإنسان للاختيار الصحيح.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 04:00 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحياء هو علاقة بين الإنسان وربه، ويجعله يحظى بمجموعة الأخلاق الأساسية ويدفع الإنسان للاختيار الصحيح، ولذلك فهو يختلف عن الكسوف والخجل.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي علمنا في حديثه الشريف (استحيوا مِن الله حقَّ الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لنستحيي، والحمد للَّه. قال: ليس ذاك، ولكنَّ الاستحياء مِن الله حقَّ الحياء: أن تحفظ الرَّأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكَّر الموت والبِلَى، ومَن أراد الآخرة، ترك زينة الدُّنيا، فمَن فعل ذلك، فقد استحيا مِن الله حقَّ الحياء).

وأوضح، أن استجابة الدعاء تكون بأكل الحلال فيقول النبي "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة" ولذا قال النبي في الحديث السابق "وتحفظ البطن وما حوى".

وأشار إلى أن تذكر الموت والدار الآخرة أمر مهم جدا على الإنسان أن يتفاعل معه ويتذكره دائما ويعمل لآخرته ويعلم أن هناك الثواب والعقاب جزاءا لما فعله وقدمه في الدنيا.

ولفت إلى أنه لا يجوز أبدا أن يسعى المؤمن لتحقيق الشهوات وكسب الأموال بالطرق المحرمة وهو يعلم أنها ليست رزق ساقها الله إليه.
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