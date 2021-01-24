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بين الناس

سكان إبراهيم ناجي بـ شبرا مصر يستغيثون بالحي من مقهى متنقل

الأحد 24/يناير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد حسن شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كافيه متنقل أمام منزله.

وقال حسن في شكواه: نعاني نحن سكان شارع الدكتور إبراهيم ناجي المتفرع من شارع شبرا من وجود سيارة فولكس تقوم بعمل مشروبات وحلوي بدون تصريح وتقوم بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة وهي متواجدة بتقاطع شارع الدكتور إبراهيم ناجي مع شارع شبرا، وتتسبب تلك العربة في تجمع الشباب على ناصية الشارع وتسبب المشكلات.

وأوضح أنه قدم عدة شكاوى لحي الساحل ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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