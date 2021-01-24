سكان إبراهيم ناجي بـ شبرا مصر يستغيثون بالحي من مقهى متنقل

أرسل القارئ أحمد حسن شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كافيه متنقل أمام منزله.





وقال حسن في شكواه: نعاني نحن سكان شارع الدكتور إبراهيم ناجي المتفرع من شارع شبرا من وجود سيارة فولكس تقوم بعمل مشروبات وحلوي بدون تصريح وتقوم بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة وهي متواجدة بتقاطع شارع الدكتور إبراهيم ناجي مع شارع شبرا، وتتسبب تلك العربة في تجمع الشباب على ناصية الشارع وتسبب المشكلات.





وأوضح أنه قدم عدة شكاوى لحي الساحل ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





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