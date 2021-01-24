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بين الناس

أهالي السلام يستغيثون من مخلفات الصرف الصحي

الأحد 24/يناير/2021 - 07:41 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث المواطن هشام الوزير بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مخلفات حفر الصرف الصحى.

واستغاث المواطن هشام الوزير القانط ب منطقة المحمودية، النهضة حى السلام ثان بموقع صدى البلد الاخباري بعد إرسال شكاوي عديدة للحي، حيث يعاني اهالي منطقة الحوامدية من انتشار مخلفات حفر الصرف الصحى منذ اكثر من خمس اشهر ولم يتم رفعها حتي الان بالرغم من تقديم شكاوي عديدة في حي السلام.


وأوضح هشام أنه قدم عدة شكاوى لحي السلام ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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