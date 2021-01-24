أهالي السلام يستغيثون من مخلفات الصرف الصحي

استغاث المواطن هشام الوزير بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود مخلفات حفر الصرف الصحى.





واستغاث المواطن هشام الوزير القانط ب منطقة المحمودية، النهضة حى السلام ثان بموقع صدى البلد الاخباري بعد إرسال شكاوي عديدة للحي، حيث يعاني اهالي منطقة الحوامدية من انتشار مخلفات حفر الصرف الصحى منذ اكثر من خمس اشهر ولم يتم رفعها حتي الان بالرغم من تقديم شكاوي عديدة في حي السلام.









وأوضح هشام أنه قدم عدة شكاوى لحي السلام ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.









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