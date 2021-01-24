متطوع لتغسيل موتى كورونا يروى أصعب موفقين تعرض لهما.. فيديو

قال شريف عبد الرحمن، أحد مؤسسي جروب تغسيل متوفى كورونا دون أي مقابل مادي، ويتضمن 250 متطوعا ومتطوعة، إن الأطباء أوصوا بعزل مريض فيروس كورونا المستجد في البيت طبيًا وليس نفسيًا إذا كانت حالته لا تستدعى الذهاب إلى المستشفى.





وأوضح « شريف» مدير شركة سياحة دينية، أنه من أصعب المواقف التي واجهها منذ بداية جائحة فيروس كورونا انتحار رجل بعد تأثر نفسيته سلبيًا من معاملة عائلته له، حيث تركوه في شقة قديمة دون أن يسألوا عليه ولو هاتفيًا حتى قرر الانتحار.





وأضاف أن الموقف الثاني هو طلب رجل منه أن يبحث له عن مغسلة لتغسل أختيه اللتان توفيتا في ساعة واحدة، فلم يستوعب كم الصدمة على أهل هولاء السيدتين، لافتًا إلى أنه وأعضاء جروبه كافة يتأخدون كل الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد تغسيل متوفى فيروس كورونا.



