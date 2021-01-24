الصحف الإماراتية: التحدث ينقل عدوى كورونا أسرع من السعال.. فحص كوفيد - 19 كل 7 أيام لموظفي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.. وبايدن يطلب إعداد تقييم شامل عن الإرهاب المحلي

التحدث ينقل عدوى كورونا أسرع من السعال

إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو في بريطانيا

12 مليون مخالفة مرورية في الدولة خلال 2019









تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على سر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الدولة.









شرطة دبي تدعو للإبلاغ عن مخالفات «كورونا»

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، أن تراخي بعض الأشخاص في الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامة في التجمعات الأسرية الخاصة والحفلات العائلية والأعراس، تسبب في زيادة أعداد المصابين بالفيروس، مطالبًا أفراد المجتمع بإبلاغ شرطة دبي أو هيئة الصحة أو أي من الجهات الرقابية المختصة عند رصد مخالفات من هذا النوع.





وقال المري إن «هناك التزامًا ملموسًا في الأماكن العامة، سواء الشوارع أو المراكز التجارية أو الحدائق، بالتدابير الاحترازية، إذ يندر رصد شخص لا يرتدي كمامة أو لا يلتزم بالإجراءات الأخرى، وهذا يعكس وعي المجتمع وتقديره للجهود المبذولة من الدولة لحماية الجميع وتأمين سلامتهم».





وأضاف أن الإشكالية تبقى في التجمعات الخاصة التي تظل في نطاق الأسرة، مثل الأفراح، مؤكدًا أنه «لا يوجد دولة في العالم يمكنها أن تتغلب على هذه الجائحة دون تكاتف من المجتمع، فمن المستحيل أن تراقب الشرطة ما يحدث في المنزل أو السيارة أو التجمعات الأسرية».





وأكد ضرورة أن يسأل الشخص نفسه قبل حضور أي تجمع عما إذا كان الحاضرون قد التزموا بإجراء المسحة أو الفحص قبل الحضور، وما إذا كان هناك التزام بالعدد المحدد للمشاركة في التجمع، لأن هناك حفلات يحدد فيها العدد بـ20 أو 40 مدعوًا، وتجد 80 شخصًا، وهذا سلوك مرفوض، وإن كان في إطار فردي.





وشدد على أن الدولة لم تقصر على الإطلاق، فمراكز الفحص موجودة في كل مكان، ويوجد في دبي حوالي 50 مركزًا لأخذ اللقاح من الفيروس، وبإمكان أي شخص الحصول على التطعيم خلال 10 دقائق، لذا تبقى المسؤولية على الفرد نفسه، مشيرًا إلى أن «هناك نوعين من اللقاح يتوافران في دبي حاليًا واعتمدت الدولة لقاحًا ثالثًا للحالات الطارئة».









فحص «كوفيد-19» كل 7 أيام لموظفي «الإمارات للتعليم المدرسي»

وبحسب "الإمارات اليوم"، وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، موظفيها بإجراء فحص «كوفيد 19» (فحص الأنف بي سي آر)، كل سبعة أيام، على نفقتهم الخاصة، وإبراز نتيجة الفحص قبل دخول مقرّ العمل.





وذلك بناءً على تعميم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرته أخيرًا، وتضمن تعديلًا لبعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.





ويهدف التعديل للتأكد من سلامة الموظفين في مقرّ عملهم.





ووفقًا للتعميم، يستثنى من إجراء الفحص كل سبعة أيام الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد-19»، مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم قبل الدخول إلى مقرّ العمل.









12 مليون مخالفة مرورية في الدولة خلال 2019

وبحسب "الإمارات اليوم"، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عدد المخالفات المرورية في الدولة ارتفع، خلال ثماني سنوات، بنسبة 46.7%، حيث ارتفع من ثمانية ملايين و246 ألفًا و614 مخالفة بنهاية عام 2012، إلى 12 مليونًا و97 ألفًا و448 مخالفة بنهاية عام 2019، بزيادة بلغت ثلاثة ملايين و850 ألفًا و834 مخالفة.





وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، السبت، استنادًا إلى إحصاءات وزارة الداخلية، أن أبوظبي جاءت بالمرتبة الأولى في عدد المخالفات المرورية عام 2019، حيث استحوذت على أكثر من 50% من المخالفات المسجلة بإجمالي ستة ملايين و69 ألفًا و455 مخالفة من مخالفات الدولة، وجاءت دبي في المرتبة الثانية مسجلة ثلاثة ملايين و547 ألفًا و869 مخالفة بنسبة 29.3%، وحلت الشارقة بالمرتبة الثالثة بمليون و259 ألفًا و742 مخالفة بنسبة 10.9%.





ووفقًا للتقرير، جاءت عجمان في المرتبة الرابعة، مسجلة 573 ألفًا و557 مخالفة بنسبة 4.8%، ورأس الخيمة خامسة بـ270 ألفًا و173 مخالفة، وسادسة الفجيرة بـ220 ألفًا و815 مخالفة، وأخيرًا أم القيوين مسجلة 155 ألفًا و837 مخالفة.









بريطانيا: إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو

وبحسب "البيان"، ذكرت صحيفة "تلجراف" أمس، السبت، أن الحكومة البريطانية عززت قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية في إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.





وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الجمعة إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.





وذكرت الصحيفة أنه تم إجراء تغيير القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا في إطار مراجعة وزير الصحة مات هانكوك لتدابير العزل العام الثالث في وقت سابق من هذا الشهر.









التحدث ينقل عدوى كورونا أسرع من السعال

وبحسب "البيان"، خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن التحدث قد يكون أشد خطرًا من السعال في الأماكن سيئة التهوية، موضحةً أنه يؤدي إلى انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بسرعة أكبر.





واكتشف الباحثون، في الدراسة التي نشر تفاصيلها موقع "روسيا اليوم"، أنه في ظل هذه الظروف يمكن للفيروس أن ينتشر أكثر من مترين خلال بضع ثوانٍ.





وأشارت النتائج إلى أن التباعد الاجتماعي وحده لا يكفي لمنع انتقال "كوفيد-19"، مؤكدةً أن أقنعة الوجه والتهوية الكافية لها أهمية حيوية أيضًا في الحد من انتشار المرض.









محمد بن راشد: عبدالله القصاب نموذج للموظف

وبحسب "الخليج"، أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتصرف ولباقة الموظف المواطن الذي يعمل في محطة مترو دبي في أبراج الإمارات، مؤكدًا أنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات.





وقام عبد الله علي القصاب بقطع تذكرة استخدام مترو دبي لإحدى الراكبات من نقوده الخاصة، بعد أن فوجئت عند وصولها لشباك قطع التذاكر بأنها نسيت محفظتها، ولن تستطيع اللحاق بموعدها.





وعبر عبد الله علي القصاب لـ«الخليج» عن فرحته بإشادة الشيخ محمد بن راشد، مؤكدًا أنها وسام على صدره، ومبعث فخر واعتزاز.





وقال: «إنني أحد تلامذة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، آخذ بتوجيهاته وأعمل على تنفيذ رغبة سموه في نشر السعادة، ولا أدخر جهدًا في عملي، حيث أحرص على أن أعكس الصورة المشرفة لـ«عيال زايد» الذين نهلوا من معين قيادتنا الرشيدة أخلاقًا وخلقًا».





ونشرت آشلي ستيورت، صحفية نيوزلندية، تفاصيل ما حدث معها على تويتر قائلة: «لقد نفد رصيدي في بطاقة المترو، ونسيت محفظتي. كنت أتحسر على سذاجتي وجاء هذا السوبرمان (الموظف) وأعطاني من نقوده الخاصة، ولم يقبل أي محاولة لاسترداد المبلغ.. هذا هو اللطف».









بايدن يطلب إعداد تقييم شامل عن الإرهاب المحلي

وبحسب "الخليج"، أعلن البيت الأبيض أنه بدأ مراجعة العديد من السياسات الداخلية والخارجية، في مستهل عهد الرئيس الجديد جو بايدن، وقال البيت الأبيض: إن الرئيس بايدن كلف إدارته بإعداد تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي في أعقاب هجوم لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن مكتب مدير المخابرات الوطنية سيتولى إعداد التقييم بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) ووزارة الأمن الداخلي. وأضافت ساكي: «نريد تحليلًا قائمًا على الحقائق حتى يتسنى لنا أن نشكل سياسة بناء عليه».





وقالت ساكي: إن الولايات المتحدة لديها مصلحة حيوية في ردع كوريا الشمالية، وإنها ستبدأ مراجعة شاملة لسياستها في الوضع الحالي. وأضافت ساكي: إن إدارة بايدن ستعمل مع الحلفاء في هذا الشأن، وأكدت ساكي أن أسلحة كوريا الشمالية النووية تمثل تهديدًا خطرًا للسلام، وأن لواشنطن مصلحة حيوية في ردع بيونج يانج.



