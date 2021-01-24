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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 2.1 مليون جنيه منحا اجتماعية وصحية لـ 4238 عامل غير منتظم بقنا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 445  شابًا من مختلف المؤهلات ، منهم 3 من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2168 شابًا ، فضلا عن استخراج 849 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 2 مليون و 182 ألفًا و 690 جنيها ، لـ 4238 عاملًا ، منها 73 ألفًا و 810 جنيهات للرعاية الصحية لـ 523 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاها الوزير من مديرية القوي العاملة بقنا  عن إنجازاتها خلال ديسمبر الماضي، أشارت فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 630 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضرًا  عماليًا ، من خلال مفتشى العمل ، فضلًا عن تلقى 7 شكاوى عمالية ، تم تحويل 2 منها  للقضاء ، وتبقت 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة  .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 159 منشأة،  ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم .

 


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