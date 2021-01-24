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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 24-1-2021..فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 08:38 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد  24-1- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 1.5 جنيه .
البصل 5.5 جنيه .
البطاطس 1.75 جنيه .
الفاصوليا 4 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيه 
الجوافقة 7 جنيهات .
الفراولة 12 جنيه .
الرومان 6 جنيه .

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كل الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.

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