بشرة خير.. إقامة مجمع صناعي بالعريش على غرار المناطق الصناعية بالمحافظات

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أنه يجري العمل في تجهيز المناطق الصناعية ببئر العبد والعريش لتكون جاهزة أمام المستثمرين.

وأشار الي أنه يجري إقامة مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بتكلفة نحو ٥٠ مليون جنية ، والذي يضم ٤٧ ورشة صناعية في مختلف القطاعات ، بمشتملاتها ، بمواصفات المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية علاوة علي المرافق والخدمات والبنية التحتية لتشغيل الورش.





وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع اساسات ٢٧ ورشة صناعية ، ويجري عمل تسوية الارض لـ20 ورشة اخري ، كما يجري حاليا تنفيذ سور حول المنطقة، لبدء العمل في الورش المملوكة للمواطنين ، وذلك لتقديم خدماتها المترددين عليها. وتبلغ تكلفة اقامة السور نحو 30 مليون جنيه .

واوضح، المحافظ ، أنه سيتم الانتهاء من السور المحيط بالمنطقة الصناعية الحرفيه بالمساعيد قريبا في العريش، وإعادتها للعمل، حيث سيتم تشغيل الورش الموجودة بالفعل داخل المنطقة لمجرد افتتاحها في العيد القومي للمحافظة أبريل 2021م.

وفي نفس السياق ..أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه ، أن المنطقة الصناعية في بئر العبد متاحة لجميع الاستثمارات وفي مختلف المجالات ، وأنه تم طرح أراضي المنطقة الصناعية المتوسطة في بئر العبد على المستثمرين لبدء عمليات استثمارها، حيث كانت أولى عمليات الاستثمار من شركة الدلتا للسكر لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر في المنطقة.

وأوضح اللواء شوشة - أن المنطقة الصناعية مقامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 1993، وهي على مساحة مليون متر مربع بما يوازي 240 فدانًا، لافتا إلى أنها ذات موقع متميز، حيث تقع على بعد 80 كيلومترًا من محور قناة السويس والإسماعيلية، و80 كيلومترًا من ميناء بورسعيد والعريش، إلى جانب قربها من بحيرة البردويل، وكذلك قربها من الطريق الدولي الساحلي "القنطرة / العريش / رفح"، وخط السكة الحديد بشمال سيناء.

وأضاف محافظ شمال سيناء ، أن من بينها 150 فدانًا للأنشطة الصناعية، و70 فدانًا للطرق، و13.5 فدان للخدمات، و6.5 فدان كمساحات خضراء، وأن هناك مساحة 85 ألف فدان متاحة لزراعة نبات البنجر.

وأكد أن الاستثمار مطروح في المنطقة الصناعية لكافة المستثمرين بالضوابط والنسب المقررة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية من أجل أن تتمتع المشروعات المقامة في المنطقة بالحوافز والتيسيرات المقررة، خاصة أن المنطقة تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة، علاوةً على الاستفادة من مياه ترعة السلام والموارد والثروات والخامات بالمنطقة.

ولفت المحافظ إلى أن تخطيط المنطقة تضمن توزيع المساحات بواقع 150 فدانًا بنسبة 63 % للأنشطة الصناعية، و56 فدانًا بنسبة 23 % للطرق، و27.5 فدانًا بنسبة 11% للخدمات، 6.5 فدانًا بنسبة 3 % للمساحات الخضراء، حيث إن المنطقة مخصصة للصناعات المتوسطة ويتاح بها الأنشطة من صناعات خشبية وغذائية ومعدنية وكيماوية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ترفيق نحو 60% من مساحة المنطقة بإجمالي 96 قطعة كاملة المرافق وجاهزة للاستثمار وإقامة المشروعات عليها.

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