رحلة صعود أبطال فريق كرة القدم للصم بشمال سيناء للدوري الممتاز

صعد فريق كرة القدم للصم بنادي المعاقين بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، الي الدوري الممتاز "ا" لاول مرة ،بعد فوزه في المبادرة النهائية علي فريق مستورد بركلات الترجيح ، حيث انتهي وقت المباراة الاصلي بينهما بهدف لكل فريق.

وقال حسن صالح رئيس نادي المعاقين بالمحافظة ، أن الفريق لعب سته مباريات في التصفيات الآولية بنظام الذهاب والعودة، حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب على فريق السويس بهدفين مقابل لاشئ ، ثم التعادل في مباراة الاياب مع فريق الاسماعيلية بهدف مقابل هدف لكل فريق ،كما حقق الفريق الفوز في مبادرة الاياب على فريق دمياط بهدفين مقابل لاشئ

وفي مباراة الإياب تلقي الفريق الهزيمة الوحيدة من فريق السويس بهدفين دون رد ، وعاد الفريق لتحقيق الانتصارات مرة اخري بالفوز على فريق الاسماعيلية في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ، ثم حقق الفوز على فريق دمياط في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وقد اعتلي فريق الصم التابع لنادي المعاقين بمحافظة شمال سيناء قمة المجموعة برصيد 13نقطه ، وصعد لدورى الترقى.. حيث لعب الفريق ثلاثة مباريات ، حيث انتهت و المباراة الاولي مع فريق مسطرد بالتعادل بدون اهداف،بينما حقق فوزا ثمينا في المبادرة الثانية ، على فريق المرج بهدف مقابل لاشى. ،ثم عاد وحقق الفوز مرة اخري في المبادرة الثالثة والأخيرة على فريق مسطرد بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة هدف مقابل هدف لكل فريق.



ضم الجهاز الفني لفريق الصم ، المدير الفنى المتميز الكابتن سلامة ومترجم الاشارة احمد عزمى ، وكابتن . نعمان حسن عبد الحافظ، والكابتن احمد محمد اسماعيل فراج.

وضمت قاءمة اللاعبين كل من:فايز احمد عبد الجيد ، وحمادة شفيق محمد الملاحى ، وزكرى سعيد عبدالله ، وعبدالواحد سعيد عبدالله ، ومحمد طارق جمعة ، واحمد جمال العبد ناصر ، ومحمد عبد الستار حمادة ، واحمد فرج سليمان سليمان ، ومحمد عادل محمد محمد مسلم ، وعمرو هانى المنسى عوض ، وهيثم محمود محمد اسماعيل ، ومحمد عزمى دهشان ، وهيثم سمير محمد ، واحمد خالد عرفات ، ومحمد سالم حسان ، ومحارب حرب عيد عامر ،وسامى سلمى اقطيفان ابو هانى ، احمد اسماعيل سليم ،وسمير حميد عبد الرازق لافى، وحسين محمد مغنم غانم ،ومحمود مجدى محمود محمد.

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