عوض تاج الدين: وضع برنامج زمنى للحصول على لقاحات كورونا من مصادر متعددة.. وأولوية التطعيم للكوادر الطبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إن التجارب الإكلينيكية والعلمية بدأت في العالم لإنتاج لقاحات كورونا ونحن نسعى للحصول على هذه اللقاحات برعاية رئيس الجمهورية، وبالفعل حصلنا على بعضها وهناك برنامج زمنى للحصول على هذه اللقاحات من خلال مصادر متعددة.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الكوادر الطبية التى تتعامل مع مرضى فيروس كورونا تتصدر أولويات الدولة وفقا للخطة الموضوعة.





وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إلى أن الفرق الطبية هي خط الدفاع الأول ولها الأولوية في الحصول على اللقاح، منوهًا إلى أن هناك عدد إصابات كبيرة جدا فى هذه الكوادر، لذلك فبداية حملة التطعيم فى مصر تبدأ بالكوادر الطبية أولا والتى تتعامل في مستشفيات العزل والحميات والأمراض الصدرية.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، أن التطعيم جرعتين والفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية ما بين 21 إلى 28 يوما، إذا فبعد الانتهاء من تطعيم الكوادر الطبية سنبدأ بأصحاب الأمراض المزمنة.



