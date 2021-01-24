حملات نظافة مكبرة يومياً بأحياء مدينة الأقصر.. صور

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة أيمن الشريف رئيس المدينة ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع مدينة الأقصر بجميع قطاعاتها وداخل نطاق كل حي.





وخلال الحملة تمكن حي المطار تحت إشراف شعبان طايع رئيس الحى من نظافة ورفع مخلفات القصب عن طريق السوفتيل دير الشايب بالاضافة الي تركيب كشافات بقرية دسوقي البنا أمام قيادة القوات الجوية وتركيب كشافات بنجع عوض الله الشرقى ونجع عبد السيد.





كما تم رفع صناديق بوابه المطار ونجع عرمان وخط منشأه العماري الرئيسي ونجع العماري وصندوق عبدالشافي والعرب والفرقه والحي القديم.





وفى حي جنوب تم نظافة وغسيل الأرصفة بكورنيش النيل من ميدان النوفتيل وصولًا حتى ميدان مرحبا وذلك تحت إشراف حسن خليدي رئيس الحى وسمير سعود مسئول قطاع النظافة بالحي.





وفى حي وسط تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقيادة أيمن حسين رئيس الحى إستهدفت العديد من المناطق العامة والشوارع الفرعية داخل نطاق الحي كما هو موضح بالصور الفوتوغرافية وتم غسيل الأرصفة من الجانبين والجزر الوسطى بشوارع الحي المختلفة،





وفى سياق متصل قام حي شرق تحت اشراف حسام العمدة رئيس الحى بتنفيذ حملة نظافة بحواري شل وعمارات الحاج رمضان والسواقي.





وأخيرًا في حي شمال تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة باشراف أحمد زين رئيس الحي وبالتنسيق مع حملة المعدات والتي أسفرت عن رفع التراكمات والردتش بالحزام الأخضر وكذلك منطقة قوات الأمن المركزي بالشيخ موسى وتم إحلال ورفع البلدورات المتهالكة من ميدان العماري بنجع بدران.