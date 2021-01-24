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فن

بالأبيض والأسود.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 24/يناير/2021 - 09:18 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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ندى فكري
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم في صورة باللون الأبيض والأسود بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها.  

وكانت الفنانة نيللى كريم، قد كشفت عن حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، وتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "100 وش"، ومصير فيلم "الفارس"، مع كريم عبد العزيز. 

وكتبت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحديث عن جزء ثان من مسلسل 100 وش غير صحيح وأنما سيكون هناك عمل سينمائي وليس مسلسلا ولدى عمل درامى جديد أقوم بالتحضير إليه لعرض فى رمضان المقبل وليسىكما اطلق عليه البعض اسم وضع طيران. 

وأضافت الفنانة نيللى كريم، "أما الحديث عن جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق وهو كان في كلام بس لحد دلوقتي معتقدش هنعمله او ممكن.. بس دلوقتي مفيش كلام عليه عشان كلنا مشغولين وبنصور فمفتكرش دلوقتي فيه حاجة". 

وتابعت الفنانة نيللى كريم، "مصير فيلم الفارس الذى كان يشاركني البطولة فيه كريم عبد العزيز والمخرج محمد سامى حسب معرفتى أن هذا المشروع توقف منذ سنتين وحاليا أقوم بتصوير فيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى بطولة أكرم حسنى. 
بالأبيض والأسود.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور لها
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