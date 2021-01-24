مش أول مرة .. مايلي سايرس تتعرض للسرقة من جديد

تعرضت للسرقة منذ أيام بمنزلها من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لافتا إلى أنها تشعر بحزن كبير.

قال موقع Tmz الامريكي، إن المغنية العالمية





وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مايلي سايرس تشعر بالحزن لأن اللصوص سرقوا من منزلها صورا عائلية تجمعها بذكريات خاصة، بالاضافة إلى ملابس وعدد من الأشياء التذكارية.





ولفت Tmz ، إلى أن الشرطة نجحت في استرداد بعض المقتينات وجار التحقيق.





يذكر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي تعرضت فيها مايلي سايرس للسرقة، ففي عام 2018 تعرضت ايضا لسرقة الالاتها الموسيقيةوتبلغ قيمتها 10 الف دولار أمريكي.





ونفى موقع gossip cop ، ما تردد حول انفصال المغنية الامريكية مايلي سايرس عن حبيبعا المغني الشهير كودي سيبمسون من اجل الترويج لالبومها الجديد.





وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود إن الأغنية الجديدة التي طرحتها مايلي سايرس وهي Midnight sky تتناول ازمة انفصالها عن زوجها السابق الممثل الاسترالي ليام هيسمورث وليس خلافات مع كودي سيبمبون.



