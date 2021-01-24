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طاقة أمل.. رشا مجدى تعلق على افتتاحات الرئيس السيسي لمشروع الفيروز

الأحد 24/يناير/2021 - 09:25 ص
رشا مجدى
رشا مجدى
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شيرين عادل
قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى امتلأت بمشاعر الأمل  خاصة مع جولة الرئيس للمزارع السمكية، ومصانع الألبان، ومصانع الجرانيت.

وأكدت "مجدي"، خلال تقديمها حلقة صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك طاقة أمل كبيرة شعر بها المصريين خاصة مع افتتاحات الرئيس السيسى للمشاريع والجولات التفقدية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى.

وأشارت إلي أنها تابعت أمس رد فعل القنوات المعادية لمصر والذين يبثون مشاعر حقد وكره ضد  الدولة ويرفضون أى إيجابيات وتنمية  للمصريين أو تدشين المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأكدت أن الرئيس السيسى يزرع  دائما الطاقة الإيجابية فى نفوس المصريين بالإضافة لحثه الدائم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ورفع معيشة المواطن.
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