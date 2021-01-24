تصل إلى 19 مليار جنيه.. نواب: زيادة دعم الأسر الأكثر احتياجا مهم جدا.. ومطالب بمشاركة رجال الأعمال في مساعدتهم

- برلمانى: زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية يؤكد سياسة الدولة في مساندة الفقراء
- نائبة: الدولة تحرص على توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا
- نائب: الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق متطلبات الأسر الأكثر احتياجا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.
في سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهًا شهريًا للفرد، و1050 جنيهًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.
وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بهذه الزيادة، مؤكدين أن الدولة تعمل على تقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة.
وأشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد سياسة الدولة في مساندة ورعاية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح عبد الفتاح محمد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تعمل على دعم جميع الفئات بالمجتمع، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي أثرت بالسلب على الجميع وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى ضرورة العمل على دعم الدولة من جانب رجال الأعمال ومساهمتهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجا.
وأكد ضرورة تكاتف الجميع وعدم الانخراط خلف الشائعات التي تهدف للنيل من استقرار الوطن واستقرار الوضع السياسي في مصر، منوها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتقليل نسبة الفقر خلال الفترة المقبلة إلى حد كبير.
وعلقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7%، مؤكدة أنه قرار يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا والفقراء.
وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد حالة غير مستقرة في الأوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أثر بالسلب على جميع القطاعات ما أدى لتوقفها، مشيرًة إلى أن هذه الزيادة تساعد العمالة غير المنتظمة التي تعد أكبر المتأثرين من هذه الجائحة، بالإضافة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة خلال الجائحة الأولى لكورونا استطاعت أن تكفل العديد من الأسر من خلال توفير الإعانة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر بقيمة ٥٠٠ جنيه، مؤكدة أن هذه الإعانة ساعدت الأسر الاكثر احتياجا والفقراء في تحمل أعباء المعايشة في تلك الآونة.
وأضافت: "لا بد أن نتوقف عن نشر الشائعات والأكاذيب التي لا صحة لها ومتابعة جهود الدولة في تعامل مع الأزمات المختلفة التي تمر بالبلاد".
بدوره، ثمن النائب إبراهيم خليفة، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال الدعم النقدى.
وقال إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير جميع متطلبات الأسر اكثر احتياجًا والفقيرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، علاوة على توفير الدعم المادى لهم أيضًا، خاصة في تلك الظروف الراهنة التي نشهد فيها انتشار لفيروس كورونا.
وشدد على ضرورة تكاتف كل من الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين معا من أجل توفير الدعم المادي لهولاء الأسر التي تعد أكثر احتياجًا، منوهًا إلى أن هذه الفترة تحتاج تلك الأسر لدعم مادى لمواكبة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على جميع العاملين بالدولة، خاصة العمالة غير المنتظمة.