تصل إلى 19 مليار جنيه.. نواب: زيادة دعم الأسر الأكثر احتياجا مهم جدا.. ومطالب بمشاركة رجال الأعمال في مساعدتهم

برلمانى: زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية يؤكد سياسة الدولة في مساندة الفقراء

نائبة: الدولة تحرص على توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا

نائب: الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق متطلبات الأسر الأكثر احتياجا









نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا.









وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهًا، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.









في سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهًا شهريًا للفرد، و1050 جنيهًا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.









وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بهذه الزيادة، مؤكدين أن الدولة تعمل على تقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة.











وأشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد سياسة الدولة في مساندة ورعاية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا.











وأوضح عبد الفتاح محمد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تعمل على دعم جميع الفئات بالمجتمع، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتي أثرت بالسلب على الجميع وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى ضرورة العمل على دعم الدولة من جانب رجال الأعمال ومساهمتهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجا.









وأكد ضرورة تكاتف الجميع وعدم الانخراط خلف الشائعات التي تهدف للنيل من استقرار الوطن واستقرار الوضع السياسي في مصر، منوها إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتقليل نسبة الفقر خلال الفترة المقبلة إلى حد كبير.









وعلقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7%، مؤكدة أنه قرار يؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا والفقراء.









وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد حالة غير مستقرة في الأوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أثر بالسلب على جميع القطاعات ما أدى لتوقفها، مشيرًة إلى أن هذه الزيادة تساعد العمالة غير المنتظمة التي تعد أكبر المتأثرين من هذه الجائحة، بالإضافة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.









وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة خلال الجائحة الأولى لكورونا استطاعت أن تكفل العديد من الأسر من خلال توفير الإعانة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر بقيمة ٥٠٠ جنيه، مؤكدة أن هذه الإعانة ساعدت الأسر الاكثر احتياجا والفقراء في تحمل أعباء المعايشة في تلك الآونة.









وأضافت: "لا بد أن نتوقف عن نشر الشائعات والأكاذيب التي لا صحة لها ومتابعة جهود الدولة في تعامل مع الأزمات المختلفة التي تمر بالبلاد".









بدوره، ثمن النائب إبراهيم خليفة، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال الدعم النقدى.











وقال إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير جميع متطلبات الأسر اكثر احتياجًا والفقيرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى توفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، علاوة على توفير الدعم المادى لهم أيضًا، خاصة في تلك الظروف الراهنة التي نشهد فيها انتشار لفيروس كورونا.









وشدد على ضرورة تكاتف كل من الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين معا من أجل توفير الدعم المادي لهولاء الأسر التي تعد أكثر احتياجًا، منوهًا إلى أن هذه الفترة تحتاج تلك الأسر لدعم مادى لمواكبة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على جميع العاملين بالدولة، خاصة العمالة غير المنتظمة.