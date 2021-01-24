ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لمناقشة مشروع الشراكة.. السفير المصري يلتقي بوزير الإعلام والاتصالات الجنوب سوداني

الأحد 24/يناير/2021 - 10:05 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمد وديع
التقى الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير الإعلام والاتصالات الجنوب سوداني "مايكل ماكواي".


وتناول اللقاء تطورات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام، ومقترحات التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلًا عن تناول تطورات عملية السلام الجارية في جنوب السودان.


وأعرب الوزير "ماكواي" خلال اللقاء عن الشكر على الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الدولة المصرية للإعلام خصيصًا لعدد من الكوادر الإعلامية الجنوب سودانية.


وبحث الجانبان أيضًا مشروع الاتفاق المطروح للشراكة بين البلدين في مجال الإعلام. كما تناول اللقاء سبل التعاون لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جنوب السودان بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المصرية في هذا المجال.


من جانبه، أكد "قدح" دعم وتضامن مصر مع جنوب السودان لترسيخ دعائم السلام الداخلي وجني ثماره، في حين أشاد الوزير الجنوب سوداني بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة بين البلدين، والدعم المصري المتواصل لجهود السلام والتنمية في بلاده.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة مصرية - جنوب سودانية بين السيسي وسيلفا كير في جوبا.. الاتفاق على تكثيف وتيرة اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين.. التوافق بشأن أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السفير محمد حجازي: جنوب السودان لديها إجابات عديدة على ملف مياه حوض النيل وسد النهضة

سفير مصر في جوبا يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني

مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان

ترشيحاتنا

مصدر لبناني يكشف مفاجأة بشأن الفيديو المسرب لـ عون.. وإمكانية الصلح مع الحريري

البنك المركزي: 2.73 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية بالبنوك في أغسطس الماضي

أخبار السوشيال ميديا .. محمد رمضان يعلن عن أحدث أعماله .. هشام يكن يفضح أحمد حسام ميدو .. وعمرو دياب برفقة أبنائه

بعد تحذيرها من تسونامي.. السلطات في تشيلي تتوجه بالاعتذار لـ المواطنين

أجواء باردة وغائمة.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

هاجم خالد الغندور .. مرتضى منصور: الزمالك هياخد الدوري وأنا اللي هشيل الدرع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو