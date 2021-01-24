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الأرصاد تحذر من الطقس ابتداءً من الأربعاء المقبل

الأحد 24/يناير/2021 - 09:52 ص
محمود شاهين، مدير
محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الارصاد
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية مع شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. 

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أننا لا نشهد أي موجه من موجات السيول الفترة القادمة، ولكننا سنشهد فرص سقوط امطار بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الجمعة، وستكون على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، واذا امتدت الي القاهرة ستكون من خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق.

وأوضح اننا نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء القادم، ودرجات الحرارة منخفضة سواء في فترات الليل او بالساعات الاولى من الصباح، واصفا الطقس انه معتدل خلال فترات النهار خاصة مع زيادة سطوع اشعة الشمس.

وأشار إلى أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يزيد عن 10 درجات مئوية خلال هذه الفترة، محذرا المواطنين على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل، لافتا الي ان من يوم الأربعاء المقبل، سنشهد حالة من التقلبات الجوية بتمر في البحر المتوسط، وتزيد من نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والاتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

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