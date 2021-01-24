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أخبار البلد

مستشار رئيس الوزراء الياباني يشيد بنجاح مصر في تنظيم بطولة كأس العالم لليد

الأحد 24/يناير/2021 - 09:57 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
التقى سفير مصر في اليابان، أيمن كامل، أمس السبت، مع مينورو كيهارا Minoru Kihara، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، حيث أعرب الأخير عن تهانيه على النجاح الذي أحرزته مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في القاهرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعد نموذجًا يُحتذى به في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الأولمبية في طوكيو خلال الصيف القادم.

وتناول اللقاء الإشادة بالمستوى المتميز الذي تتسم به العلاقات بين مصر واليابان، وكذا استعراض أوجه التعاون العديدة التي تغطي مختلف المجالات، ومن بينها المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP.

وأضاف السفير المصري أن الرئاسة المشتركة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الياباني السابق لقمة "تيكاد" التي انعقدت باليابان في أغسطس 2019 كان لها الأثر الأكبر في خروج القمة بنتائج إيجابية أضافت أبعادًا جديدة على أشكال التعاون بين مصر واليابان وأفريقيا، وكذلك تدعيم علاقات التعاون الثنائي المصرية اليابانية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها السفارة في طوكيو بالتنسيق والتعاون مع الجهات اليابانية المعنية من أجل التوصل إلى قرار نفاذ المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني اعتبارًا من نوفمبر الماضي، حيث أعرب السفير عن عزمه تكثيف مساعي البعثة من أجل السماح بإدخال المزيد من المنتجات المصرية إلى اليابان.

 وفي هذا الإطار أعرب المسئول الياباني عن تقديره الشديد للجهود التي بذلتها السفارة في هذا الصدد، مؤكدًا على ترحيبه بالتعاون في مجال زيادة الصادرات المصرية إلى اليابان.
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