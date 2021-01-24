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اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الدولار بالبنوك اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم، الأحد الموافق 24-1-2021.


ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري إلى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.


وبلغ أدنى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك عودة.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنك "التجاري وفا إيجيبت".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو  15.65 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي اليوناني، الإسكندرية".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه لشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، اتش اس بي سي، أبوظبي الأول، مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، العربي، الكويت الوطني، ABC".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في بنوك "الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الأهلي القطري، بلوم مصر، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد، سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الأفريقي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية".


وسجل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
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