الاقتصاد الرقمي: المصريون يحملون 97 مليون موبايل.. 52 مليونا منها متصلة بالإنترنت

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الإحصائيات تكشف أن إجمالي عدد سكان العالم 7.8 مليار شخص يستخدمون 9 مليارات هاتف محمول.













وأضاف "غنيم"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إجمالي 5 مليارات شخص يستخدمون شبكات الإنترنت ، بالإضافة إلى 4 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.









وأشار لوجود وسيلة تواصل بين جميع البشر فى جميع دول العالم إلكترونية رقمية، لافتا إلى أن حكومات الدول أيضا استخدمت هذا الأمر للتواصل مع المواطنين ومنحهم خدمات رقمية.









ولفت إلى أن الشعب المصري يستخدم 97 مليون هاتف محمول بـ 52 مليونا يستخدمون شبكات الإنترنت، وإجمالي 42 يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.