زادت 6 أضعاف .. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الدولة المصرية عندما أطلقت مبادرة التحول الرقمي منذ 3 سنوات أنفقت وقتئذ 100 مليار جنيه بهذا الصدد.





أن مصر كانت تستخدم شبكة انترنت بقوة 5 ميجا بيبر سكند، ولكنها تضاعفت لتصبح 33 ميجا بيبر سكند بزيادتها ب 6 أضعاف، ومع نهاية العام من المقرر أن تسجل 40 ميجا بيبر سكند، لافتًا إلى أن متوسط استخدام العالم 96 ميجا بيبر سكند . وأوضح غنيم"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،





ولفت إلى أن أصعب خطوة في التحول الرقمي هو تدشين البنية التحتية الإلكترونية القوية بشبكة إنترنت فائقة السرعة عريض النطاق.





وأشار إلى أن التحول الرقمي يلزم شبكة إنترنت فائقة السرعة عريض النطاق خاصة أن هناك 97 مليون شخص يستخدمون شبكة الانترنت وفى حالة استخدامهم الشبكة في وقت واحد سينتج عنها ضعف الشبكة.