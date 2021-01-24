سفير مصر في ميانمار يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية

استقبل رئيس جمهورية اتحاد ميانمار "وين مينت" السفير شريف الليثي، أمس السبت، حيث تسلم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية اتحاد ميانمار.





وقد شارك في مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت بالعاصمة السياسية "نيبيدو" وزير التعاون الدولي الميانماري "جو تين"، والمدير العام لإدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الميانمارية "ونا هان".





وقد أعرب الرئيس الميانماري عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بتميز علاقات بلاده الثنائية مع مصر التي تعود لخمسينيات القرن الماضي، مؤكدًا على رغبته في تعميق مفهوم التعاون مع مصر في كافة المجالات.



