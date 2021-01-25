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برلمان

وزيرا القوى العاملة والهجرة أمام البرلمان لإلقاء بيانهما عن موقف الوزارتين بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.. اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:02 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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فريدة محمد
يواصل مجلس النواب جلساته من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين،حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة كما تلقي  وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد ألقى د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأحد ، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير  لعرض انجازات وزارته و الخطط المستقبلية.

وكان الاسبوع الماضى قد شهد عرض ٨  وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية وهم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ووزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار  وأسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير التربية والتعليم الفني د طارق شوقي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط  وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
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