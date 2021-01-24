بالجبن والمشروم .. طريقة عمل اللازانيا بأسهل الخطوات

هل تبحثين عن وجبة غذاء مثالية وسريعة التحضير، إذا كنت من محبى التجديد فلن تجدين أفضل من طبق اللازانيا فهى طبق مثالي للغداء أو العشاء.





وقدم موقع ministbaker وصفتين لتحضير اللازانيا بالجبنة والمشروم.





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لازانيا بالدجاج والمشروم



سوف تحتاجين :



1 صدر دجاج

زيت نباتي (للقلي)

ملعقتان من المشروم

كوب كريمة لبانى

جبنة كريمى

كيس من شرائح اللازانيا





طريقة تجهيز اللازانيا بالخطوات







1. انزعى عظم الدجاج ، وافصلى اللحم ، واقليه بالزيت.



2. قطعي المشروم إلى شرائح وأضيفيه إلى اللحم. تقلى لمدة 10 دقائق.



3. صبى الكريم في الداخل واتركيه على نار هادئة و غطيه لمدة 7 دقائق.



4. سخنى الفرن.



5. اختاري مقلاة لللازانيا وضعي قطعة من ورق الألمنيوم عليها. وأدهنيها بالزبدة.



6. ضعى طبقات اللازانيا وبين كل طبقة وأخرى ضعى الدجاج و المشروم ويرش الجبن المبشور.



7. اصنعى 4 طبقات حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن.



8. اخبزيها لمدة 40 دقيقة.









لازانيا الجبن







لازانيا الجبن بالمقادير



نصف كوب جبن كريمى

2 بيضة

50 جم زبدة

أوراق للازانيا

1/2 ملعقة صغيرة ملح





كيفية تجهيز اللازانيا :



1. ابشرى الجبن وفي كوب ، صبى الماء وأضيفى ملعقة ملح و أضيفى 2 بيضة إلى جبن وقلبى.



2. أضيفى 5 ملاعق كبيرة من الماء المملح إلى الجبن القريش و أضيفى الزبدة المخففة و القليل من الملح.



3. نأخذ صحن خبز ويوضع في الأسفل ، ورقة من الألمنيوم و تغطي جميع الجوانب ويدهن ورق الألمنيوم بالزيت ثم أضيفي شرائح اللازانيا كقاعدة.



4. ادهنى ربع خليط الجبن على ورق اللازانيا و غطي كل طبقة ورشى 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح في أماكن مختلفة.



5. استمرى في وضع طبقات المكرونة في الأعلى وانشرى الجبن وأضيفى الجبن المبشور يمكنك إضافة 3 ملاعق كبيرة من الماء المملح وقومى برص اللأزانيا حتى تصبح الطبقة الأخيرة جبن و غطي بورق ألمنيوم و اخبزيها في فرن محمى جيدًا لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لون الجبن بنيًا.

و قدمي اللازانيا ساخنة.





