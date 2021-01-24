في ذكرى محمود السباع.. معلومات لا تعرفها عنه

تحل اليوم الأحد 23 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود السباع الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة.





في المرحلة الثانوية كون فرقة مسرحية متجولة في محافظات مصر أطلق عيلها اسم ( فرقة آمون) وعرض عليها مسرحية (عبد الستار أفندي) التي لاقت نجاحا مدويا ما جعله يقرر دراسة الإخراج في لندن، قبل أن يسافر إلى أمريكا لدراسة التمثيل.





عاد والتحق بمعهد التمثيل وتخرج منه عام 1933 ليعمل بعد ذلك مع زكي طليمات في رائعة توفيق الحكيم (أهل الكهف) وبعدها شارك في العديد من الأعمال الفنية اللافتة منها "البيضة والحجر" في دور الدجال الشرير، كما قدم الفلاح الخبيث الذي يدبر المكائد في فيلم (حسن ونعيمة) أمام سعاد حسني ومحرم فؤاد، ودور العجوز المتصابي الذي يبحث عن زوجة في فيلم (احترسي من الرجال ياماما) وغيرها من الأعمال الفنية خلال رحلته الفنية التي تجاوزت الـ56 عاما ما يقرب من 40 عملا سينمائيا فقط.





في 27 من فبراير عام 1989 توفى ورحل في هدوء.