بخطوات سهلة وتكلفة أقل.. طريقة عمل الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت ف ي المنزل ليست من الوصفات الصعبة كما تعتقد الكثير من السيدات يمكنك تجهيزها بخطوات بسيطة وسريعة دون الحاجة لشرائها جاهزة وبتكلفة أقل ومذاق مختلف.

















طريقة عمل الفطير المشلتت

إليك طريقة عمل الفطير المشلتت لنجلاء الشرشابيطريقة عمل الفطير المشلتت





طريقة عمل الفطير المشلتت بالمقادير





2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

سمنة

عسل أبيض للتقديم

عسل أسود للتقديم

مش للتقديم







طريقة عمل الفطر المشلتت بالخطوات:

في وعاء اخلطي جيدًا كلا من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر





بعد أن يختمر الدقيق قومي بتقطيع العجين إلى كرات وابدأي في فردها باستخدام النشابة ثم بيدك حتى تصبح خفيفة







ابدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع



ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن



