بخطوات سهلة وتكلفة أقل.. طريقة عمل الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل ليست من الوصفات الصعبة كما تعتقد الكثير من السيدات يمكنك تجهيزها بخطوات بسيطة وسريعة دون الحاجة لشرائها جاهزة وبتكلفة أقل ومذاق مختلف.
إليك طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل لأمهر الشيفات
إليك طريقة عمل الفطير المشلتت لنجلاء الشرشابي
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت بالمقادير
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل أبيض للتقديم
عسل أسود للتقديم
مش للتقديم
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
ماء للعجن
سمنة
عسل أبيض للتقديم
عسل أسود للتقديم
مش للتقديم
طريقة عمل الفطر المشلتت بالخطوات:
في وعاء اخلطي جيدًا كلا من الدقيق والملح جيدا ثم ضيفي الماء والدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة لينة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر
بعد أن يختمر الدقيق قومي بتقطيع العجين إلى كرات وابدأي في فردها باستخدام النشابة ثم بيدك حتى تصبح خفيفة
ابدئى فى دهن قطعة العجينة بالزبدة أو الزيت أو السمن وتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع
ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن
ضعي مربعات الفطير بداخل بعضهما حتى تصبح طبقات عديدة و ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي الفطير المشلتت وأدخليه الفرن
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى للشيف أميرة شنب
طريقة عمل الفطير المشلتت بالسمن البلدى
طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات
طريقة عمل فطير مشلتت بالسمن البلدى بالخطوات
فى العجان يخلط الدقيق مع السكر و الملح لمدة 10 دقائق ثم تترك لترتاح ويرفع العجين ثم يدهن بالسمن
تشكل كرات متوسطة الحجم ثم ترفع على صينية وتترك ترتاح لمدة 10 دقائق
فى صينية الفرن المدهونة سمنة ايضا يتم وضع 4 طبقات من العجين بعد فردها ويدخل الفرن حتى تنضج
فطير سريع التحضير
مقادير طريقة عمل فطير سريع التحضير:
3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة سكر
سمنة
ملح
ماء للعجن
عسل أبيض
عسل أسود
طحينة
قشطة بلدي
خلطة المش
طحينة
كمون ناعم
شطة ناعمة
زيت
طريقة عمل فطير سريع التحضير:
- يخلط الدقيق والسكر والملح ويضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.
- تقطع العجينة كرات وسط وتغطى وتترك لترتاح، ونقوم بفرد كرات العجينة وتدهن بالسمنة المرملة.
- تفرد العجينة وتدهن بالسمنة المرملة مرة أخرى وتطبق وتترك ترتاح قليلًا.
- تعاد الخطوة السابقة وتطبق العجينة، تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينية مدورة وتفرد بالأيدى توضع في الفرن حتى تمام النضج.
- يمكنك تقديم الفطير الحلو والحادق مع العسل وخلطة المس والكمون والسمن والجبن ويتم اختيار ما يناسب كل فرد ورويته في تناول طعامه المفضل له.