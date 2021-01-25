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برلمان

وزيرتا الثقافة والبيئة أمام البرلمان لإلقاء بيانهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.. الأربعاء

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
يواصل مجلس النواب جلساته من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء  عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم و شرح خططهم المستقبلية.

ويعقد البرلمان جلسته بعد غدا الأربعاء للاستماع لبيان وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدايم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.

وكان قد ألقى د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأحد ، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير  لعرض انجازات وزارته و الخطط المستقبلية.

و كان الاسبوع الماضى قد شهد عرض ٨   وزراء برامجهم و خططهم المستقبلية و هم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي   و وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار  و اسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام ووزير  التربية والتعليم الفني د طارق شوقي و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط  وزيري قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.
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