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منوعات

وقفت على جسده.. سيارة شرطة تدهس رجلاً وسط حشود بواشنطن

الأحد 24/يناير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرض رجل للدهس من قبل سيارة تابعة للشرطة، حيث  اقتحمت السيارة  حشدًا من الناس أثناء مشاهدتهم المتسابقين في الشوارع وهم يقومون بإشعال  النيران في ولاية واشنطن.

تُظهر لقطات فيديو لسيارة الشرطة وهي تتراجع حوالي ثلاثة أقدام  للخلف، قبل أن تندفع للأمام بقوة وتخترق مجموعة من المشاة في "تاكوما"، بحسب ما  نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

بعد ذلك يمكن رؤية شخص ملقى على الرصيف بينما مرت عجلات سيارة الشرطة فوقه، تم نقله إلى مستشفى محلي وحالته غير واضحة.

وقالت شرطة تاكوما إن حشدًا من حوالي 100 شخص كانوا يغلقون التقاطع عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ثم "بدأوا في تنظيف التقاطع والأشخاص من أجل سلامة المتجمعين والأشخاص الذين يحاولون استخدام الشارع".

في ذلك الوقت ، قالت الشرطة إن الشرطي  داخل السيارة  كان محاطًا بالحشد الذي صدم السيارة وحاولوا تحطيم النوافذ.

واكملت الشرطة أن الضابط خوفًا على سلامته، حاول أن يتفادى الحشد والرجل لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الزحام،  أثناء محاولته تخليص نفسه من موقع غير آمن، مما أدى إلى ان تقدم الضابط إلى الأمام وضرب فردًا واحدًا  بالسيارة وربما أثر على الآخرين.

يُظهر الفيديو عدة أشخاص آخرين تصدمهم السيارة، من غير الواضح مدى خطورة الإصابة.

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