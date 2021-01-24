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أخبار العالم

صحيفة كويتية: الفاتيكان بصدد اتخاذ موقف يدين مسئولي لبنان بسبب الأزمات

الأحد 24/يناير/2021 - 10:25 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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شيماء مصطفى
أكد سفير بيروت في الفاتيكان فريد الخازن، أن "اهتمام الفاتيكان بلبنان متواصل، وهناك حرص شديد على سلامة البلاد وتعافيها من الأزمات".


وحسب ما نقلته صحيفة "السياسة" الكويتية، فإن "البابا فرانسيس الثاني سيوجه اليوم، الأحد، الرسالة السنوية، حول المواضيع والشئون الدولية للعام 2021، وسيكون فيها بالطبع إشارة إلى الشأن اللبناني".


وكشفت مصادر دبلوماسية في هذا السياق، أن "دوائر الكرسي الرسولي تنظر بقلق شديد إلى مسار التطورات في لبنان، إزاء عجز مسئوليه عن تشكيل حكومة جديدة تتولى إنقاذه من انهيار محتم يلوح في الأفق".


ولفتت المصادر للصحيفة الكويتية إلى أنه "سيكون للفاتيكان موقف شديد اللهجة يدين المسئولين إذا بقي الوضع على ما هو عليه".


ولا يزال ملف تشكيل الحكومة في لبنان متعثرًا، وذلك عقب خلافات الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.


ووفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، قال مصدر لبناني مستقل إن الحريري لن يتنازل ويقدم بالتالي انتصارًا مجانيًا لجبران باسيل، ولا الرئيس عون سيرضى بحكومة لا يملك فيها القرار الوازن، ولا حتى حزب الله سيسمح بتشكيلة حكومية لا تضمن حماية سلاحه.


كما أن فيديو لقاء الرئيسين عون ودياب، الذي هاجم فيه الأول الحريري ووصفه بالكاذب، عثر الموقف، إذ قالت مصادر إنه تم تسريبه عن قصد بهدف توجيه رسالة قاسية اللهجة والمضمون للرئيس الحريري، تفيد بأن الجولات الخارجية لاستجداء الدعم لن توصله إلى نتيجة.
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