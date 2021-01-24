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أخبار البلد

بكين| توقيع الاتفاقية الخاصة بالأعمال الرئيسية لحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:29 ص
جانب من مراسم التوقيع
جانب من مراسم التوقيع
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محمد وديع
شهد الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، أمس الأول، الجمعة، مراسم توقيع الاتفاقية الملحقة الخاصة بالمرحلة الثانية من الأعمال الرئيسية لحي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة والاتفاق الإطاري الخاص بإدارته، والذي شارك فيه من القاهرة عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشارك فيه من الجانب الصيني "جو يونج"، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدولة الصينية للإنشاءات والهندسة المنفذة للمشروع، والتي تعد أكبر شركة إنشاءات في الصين والعالم.


وأكد السفير الدكتور محمد البدري أن هذا المشروع سيظل صرحًا للأجيال القادمة شاهدًا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتي وصلت إلى أقوى مراحلها تحت الرعاية المباشرة لقيادتي البلدين، مؤمنًا على ما نوه إليه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بأهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع.


من جانبه، شدد "جو يونج"، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية المنفذة، على أن الشركة وجهت أفضل عناصرها البشرية للمشروع لعلمها بالأولوية التي تمنحها له القيادة السياسية في البلدين، وأن الشركة توجه كامل طاقاتها لإنهاء المشروع في أقرب توقيت ممكن.
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