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آية الشناط: التنزه فى مكان مفتوح به زرع وهواء مفيد للحالة النفسية والصحية

الأحد 24/يناير/2021 - 10:31 ص
معالجة نفسية ومدربة
معالجة نفسية ومدربة لياقة بدنية
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ريهام فيكتور
قالت آية الشناط، معالجة نفسية ومدربة لياقة بدنية، إن القلق لا يفيد صاحبه بأى شيء، لذلك لا داعى للقلق والخوف الزائد من فيروس كورونا، منوهًا إلى أن القلق يقلل من مناعة الإنسان لذلك فلابد من تجنبه.


وأضافت آية الشناط، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدوء وعدم القلق لابد من وضعه كدافع أمامك للتخلص منه سريعًا.


وأشارت إلى أن هناك أشخاصا لديهم حالة من الرعب الكبير والحرص الزائد عن اللزوم، ويتجنبون الخروج من المنزل تمامًا، وذلك يسبب لهم حالة من التوتر الكبير والخوف، وبالتالي يقلل من مناعتهم.


وأوضحت أن الخروج من المنزل للتمشية فى مكان مفتوح به زرع وهواء وغير مزدحم فى تلك الظروف مفيد جدًا للنفسية والصحة بشكل عام، منوهة إلى أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، فبالتالى عند عزلته تتأثر نفسيته تدريجيا بشكل سيئ.


وأكدت أنه لا بد من التعامل مع الناس ووجود علاقات اجتماعية مستمرة بين الناس مع الحرص الكامل بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، حتى لا تشعر بالقلق والضغط، وبالتالي تقل مناعتك ويتمكن منك الفيروس فى النهاية.
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