ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة ساحرة .. إليسا تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

الأحد 24/يناير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت إليسا فى الصور بإطلالة  ساحرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:
-قمر
-وحشتينا

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بأغنية "يا مرايتي".. إليسا تدعم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

إليسا: بانتظار المباراة التاريخية اليوم.. والأهلي حديد

صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 11 مليونا و500 الف مشاهدة .. فيديو

إطلالة ساحرة لـ إليسا في أحدث ظهور عبر الإنستجرام ..شاهد

لن يأتي أسوأ من ٢٠٢٠.. إليسا تعلن سخطها في نهاية العام

تعزف على البيانو.. أحدث ظهور لـ إليسا عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

منخفض جوي واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

سيدة تطعن زوجها بسبب صورة مع فتاة.. واكتشفت الصدمة

أهم الأخبار.. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور.. وعلي جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة

المستشار حنفي جبالي لرئيس المركزي للمحاسبات : العمل على توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة أمر مهم

أخبار السوشيال ميديا .. محمد رمضان يعلن عن أحدث أعماله .. هشام يكن يفضح أحمد حسام ميدو .. وعمرو دياب برفقة أبنائه

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد