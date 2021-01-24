بإطلالة ساحرة .. إليسا تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وظهرت إليسا فى الصور بإطلالة ساحرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-قمر

-وحشتينا





من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".



