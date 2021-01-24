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محافظات

مهندسين الإسكندرية: القيادة السياسية تحرص على تمكين المرأة فى جميع المجالات

الأحد 24/يناير/2021 - 11:32 ص
ندوة نقابة المهندسين
ندوة نقابة المهندسين بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة في الدستور الجديد"، وحاضر فيها سلوى عبد القادر، المحامية وعضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية.


وقالت سلوى عبد القادر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك أزمات تعانى منها المرأة وهو العنف بجميع أنواعه، موضحة أن تعريف العنف حسب تعريفات الأمم المتحدة أنه أي اعتداء ضد المرأة ويسبب لها ألما جسديا ويمارس ضدها بالتهديد بالاعتداء أو الضغط لمنعها من ممارستها حياتها الخاصة.


وأضافت أن هناك أنواعا عديدة للعنف، منها العنف الجسدي وهو ممارسة القوى الجسدية ضد المرأة بأي شكل ويلحق بها الأذى ويسبب آثارا نفسية سيئة لديها، بالإضافة إلى العنف اللفظي وهو الأكثر تأثيرا على المرأة، وهو بالإهانة وتوجيه ألفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها.


وطالبت "عبد القادر" بالتصدي لجميع أنواع العنف وإضافة مادة في المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، وتوضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه، بالإضافة إلى وضع خطط لتمكين المرأة.


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وأكدت أن هناك استراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية لا بد من العمل عليها في أوسع نطاق لأنها تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على حملات التوعية التي تعرف المرأة بحقوقها، وهو ما يعمل عليه المجلس القومي للمرأة على نطاق واسع فى القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.


وتحدثت عن زواج القاصرات في المجتمع، خاصة في القرى والأماكن الريفية، مطالبة بمحاكمة كل من يتورط فى هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك في هذه الجريمة.


وأكدت أن المرأة فى السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات، أولها أن الدستور الجديد احترم المرأة المصرية بداية من ديباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والتعديل الأخير نص على تخصيص 25٪ من المقاعد فى المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة فى المحليات وحوالى 13 ألف عضو سيدة فى المجلس المحلى، بالإضافة إلى المادة 9 و10 من الدستور تقلد المرأة  للمناصب القيادية، وفى الوزارة الحالية توجد 8 وزيرات من أهم وزيرات مصر والمقاعد الهامة لرسم سياسة الدولة وهى استراتيجية القيادة السياسة خلال الفترة القادمة.


وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، إن النقابة حريصة على تنظيم سلسلة ندوات عن المرأه لزيادة التوعية فى جميع المجالات.


وأضاف كريم عزت خلال كلمته، أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفاعليات والندوات ولكن بتقنية البث المباشر، وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبيرا لدى المهندسين.


وفى نهاية اللقاء، كرمت اللجنة الاجتماعية والثقافية سلوى عبد القادر، المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق المرأة، لمشاركتها فى الندوة.

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