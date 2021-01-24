ناقد رياضي: لاعبو منتخب مصر لكرة اليد قدموا أداء رائعا بروح قتالية في المونديال

قال الناقد الرياضي سعد صديق، إن مصر نظمت بجدارة بطولة العالم لكرة اليد والتى لاقت إشادة عالمية من الجميع خاصة مع الأداء المبهر للمنتخب الوطنى فى البطولة.





وأشار "صديق"،خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، إلى الروح القتالية للمنتخب الوطنى منذ انطلاق البطولة وحتى الآن، لافتا إلى أن الأربع فرق فى مجموعة المنتخب الوطنى تمتاز أيضأ بالمهارات الفردية والحافز للصعود للدور 8 .





وأكد أن ماراثون المنتخبات ببطولة كأس العالم لكرة اليد للصعود للدور 8 سيمنح حماس لمسار البطولة، لافتأ إلى كافة الجماهير المصرية تؤازر وتدعم منتخبنا الوطنى .





وأوضح أنه فى حالة صعود مصر ترتيب ثانى من المتوقع أن نواجه فريقى قطر أو الأرجنتين ، أو الدنمارك ، لافتأ إلى أن فى حالة صعودنا للمركز الأول سننتظر الفريق الذى سيصعد من الدنمارك أو قطر .



