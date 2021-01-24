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أخبار العالم

80 إصابة جديدة في الصين.. وإغلاق مشفيين مشهورين

الأحد 24/يناير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

وذكرت أن 65 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية.

 وتراجع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 92 بعد أن كانت 99 في اليوم السابق.


وذكرت الصحيفة، إنه بسبب فيروس كورونا، قام مستشفيان في شنجهاي - مركز السرطان بجامعة فودان في شنجهاي ومستشفى رينجي التابع لكلية الطب بجامعة شنجهاي جياو تونج - بتعليق خدمات العيادات الخارجية في فروعهما في وسط المدينة.

أضافت الصحيفة، بأن التعليق جاء لأسباب تتعلق بالوقاية من وباء COVID-19 والسيطرة عليه بعد اشتباه اثنين من العاملين باصابتهما بالفيروس في المستشفيين. 

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز، أن مركز السرطان قد تم تطويقه ، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بمستشفى رينجي بالكامل ، بما في ذلك المجمعات السكنية ، مع موظفين طبيين من المركز المحلي لمكافحة الأمراض والوقاية من والأوبئة. 

وفقًا لإشعار صادر عن مستشفى رينجي، تم العثور على شخص مصاب بـ  COVID-19 خلال عمل اختبارات الحمض النووي المنتظم على الطاقم الطبي وموظفي الدعم الخارجيين . 

كما، أبلغ مركز السرطان أيضًا عن حالة كورونا، تم العثور عليها خلال اختبار الحمض النووي المنتظم الذي ينظمه المركز. 

ويعد كلا المستشفيين، من أشهر المستشفيات في الصين، حيث تظهر إحصائيات الموقع الرسمي لمركز السرطان أن زيارات العيادات الخارجية وصلت إلى 1.57 مليون في عام 2019. 

و
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