بشرة خير.. لقاحات كورونا تقاوم الطفرات الجديدة

تزداد ثقة العلماء في مختبر "بورتون داون" في أن اللقاحات ستكون قادرة على مواجهة سلالات متحولة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب انتشار عدد من السلالات الجديدة من الفيروس.









كان العاملون في مختبر البحث العلمي عالي السرية التابع للحكومة البريطانية في "ويلتشير"، يفحصون سلالات مختلفة من فيروس كورونا منذ أن تم التعرف عليها لأول مرة في نهاية عام 2020.









وتشمل هذه المتغيرات الجديدة جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة البريطانية، وتشير التحقيقات إلى أن كلا المتغيرين يتم التصدي لهما بشكل فعال من خلال اللقاحات التي يتم طرحها في جميع أنحاء المملكة المتحدة لأن الطفرات تشترك في نمط بيولوجي مماثل.









تشير الاختبارات التي أجريت على السلالات إلى أن المخاوف الأولية حول فعالية اللقاحات قد تم تضخيمها.









وقال مصدر لصحيفة The Mail on Sunday: "لقد وضع العلماء هذا الفيروس تحت جميع أنواع الاختبارات وهم واثقون بشكل متزايد من أن اللقاح سيكون قادرًا على تحمل هذه المتغيرات".









ستأتي هذه الأخبار بمثابة دفعة لأخصائيي الصحة العامة الذين كانوا يخشون في السابق من أن المتغيرات الطافرة ستقلل من فعالية اللقاحات.









وكان وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" قال: "هناك دليل أن البديل الجنوب أفريقي يقلل بنحو 50 في المائة من فعالية اللقاح".







