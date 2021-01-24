مع بدء التطعيم به.. كل ما لا تعرفه عن لقاح كورونا







مع البدء في تطعيم الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة أن الطاقم الأبيض يتعرض لـ"كورونا" أضعاف المواطنين ونسب الوفيات فيهم أعلى، إليكم كل ما لا تعرفونه عن لقاح فيروس كورونا

أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال ويسبب استجابة مناعية قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس.



وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن هذه اللقاحات تستخدم فيروسات غير حية لتعريض جهاز المناعة في الجسم لها دون المخاطرة برد فعل خطير على المرضى.





أما عن الآثار الجانبية للقاح سينوفاك ضد كورونا ، فهى ليست شائعة وبسيطة مثلها مثل باقي التطعيمات، وربما تشمل ارتفاعا طفيفا حوالى نصف درجة مئوية فى درجة الحرارة وألم مكان وخز الحقنة، والتورم، ولا تستمر هذه الأعراض أكثر من يومين.









وأضاف أنه لم تظهر على الذين حصلوا على اللقاح الصيني سواء في مصر أو خارجها وهم 45 ألف متطوع أي أعراض جانبية، خطيرة تؤثر على صحة المتطوع.











وأشار إلى أن أبرز الأعراض التى سجلت كانت السخونية وتكسير العظام، وهى معتادة مع أي لقاح يتم الحصول عليه حتى لو ضد أى فيروس غير الكورونا، وهى من الأعراض مثل أى أعراض تظهر مع تطعيمات الأطفال.









وأكد أن التطعيم آمن جدا، و قامت الصين بإعطاء اللقاح لأكثر من مليون شخص ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة.









هل يمكن أن تحدث الإصابة بالمرض من اللقاح؟

وقال إن اللقاح ليس به فيروس حي لكى يتسبب فى الإصابة بالمرض، مؤكدا أن ظهور الآثار الجانبية أمر طبيعى، بل يعتبر دليلا على أن استجابة الجسم للفيروس تمت بطريقة صحيحة ناجحة.









وأضاف أنه لا داعي للخوف من أخذ التطعيم.









أما عن كيفية علاج الآثار الجانبية حال ظهورها، فيكون عن طريق تناول مخفضات الحرارة والألم.

