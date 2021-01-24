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رياضة

منافس الأهلي المحتمل.. بايرن ميونخ في ضيافة شالكه «جروس» بـ الدوري الألماني

الأحد 24/يناير/2021 - 10:51 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره شالكه اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب فلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الألماني.


ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.


في المقابل يطمح شالكه بقيادة مديره الفني كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري تمنحه تدفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة، لتفادي كارثة الهبوط.


ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد شالكه في المركز الـ 18 والأخير بـ 7 نقاط.


يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.


وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.
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