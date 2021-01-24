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حوادث

وفاة طفل صعقا بالكهرباء في العريش

الأحد 24/يناير/2021 - 11:06 ص
الكهرباء
الكهرباء
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احمد صالح

توفي طفل من مدينة العريش شمال سيناء،  إثر صعقه بالكهرباء، وتم إبلاغ الاجهزة المعنية للتحقيق في الحادث .


تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغا بوفاة طفل 11سنة بقرية السكاسكه شرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  صعقًا بالكهرباء ، عند قيامه بلمس أسلاك الضغط العالي 11 ألف فولت لقربه من الارض.


وقال أهالي القرية، إنه تم إخطار الجهات المختصة أكثر من مرة من قبل المسؤولين بالقرية، عند نفوق عدد من الحيوانات "الماعز والخراف " المملوكة لأهالي القرية نتيجة تواجد السلك على الأرض .. حيث تم رفع السلك علي الارض مقدار متر  على  الأكثر .


ووجه أهالي قرية السكانية استغاثة للواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك.


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