نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يكشف عن إجمالي عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر.. ويوضح مستجدات منظومة التحول الرقمى

استضاف برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد اليوم الأحد- الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للحديث عن آخر مستجدات التحول الرقمى فى مصر.





وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:









قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الإحصائيات تكشف أن إجمالي عدد سكان العالم 7.8 مليار شخص يستخدمون 9 مليارات هاتف محمول.





وأضاف "غنيم"، أن إجمالي 5 مليارات شخص يستخدمون شبكات الإنترنت، بالإضافة إلى 4 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.





وأشار لوجود وسيلة تواصل بين جميع البشر فى جميع دول العالم إلكترونية رقمية، لافتا إلى أن حكومات الدول أيضا استخدمت هذا الأمر للتواصل مع المواطنين ومنحهم خدمات رقمية.





ولفت إلى أن الشعب المصري يستخدم 97 مليون هاتف محمول بـ 52 مليونا يستخدمون شبكات الإنترنت، وإجمالي 42 يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.













قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى إن جهود الحكومة فى مجال التواصل الرقمى تشمل إعادة هندسة الإجراءات لكل خدمة تقدمها للمواطن .





وأشار " غنيم " ، إلى أن دول العالم أنفقت العام الماضى على مشروعات التحول الرقمى تريليلون و 180 مليار دولار .





وأوضح أن الخدمات الرقمية التى تقدمها الحكومة للمواطن تكون عبر شبكات الانترنت ويتم تقديمها للمواطن بعدة طرق إلكترونية .





ولفت إلى أن أن الخدمات الرقمية التى تقدمها الحكومة المصرية للمواطن تكون عبر تطبيق هاتف محمول يقوم بتحميله المواطن ويقدم الخدمة ، أو عن طريق الحاسب الآلى المحمول " لاب توب " بالإضافة لمراكز تكنولوجية أنشأتها الحكومة.





وتابع أن الحكومة قامت أيضأ بتدشين بوابات دفع إلكترونى من خلال البطاقة الائتمانية البنكية وذلك ضمن سياسات التحول الرقمى ومبدأ الحوكمة والقضاء على الروتين البشرى .









قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الدولة المصرية عندما أطلقت مبادرة التحول الرقمي منذ 3 سنوات أنفقت وقتئذ 100 مليار جنيه بهذا الصدد.





وأوضح غنيم"، أن مصر كانت تستخدم شبكة انترنت بقوة 5 ميجا بيبر سكند، ولكنها تضاعفت لتصبح 33 ميجا بيبر سكند بزيادتها ب 6 أضعاف، ومع نهاية العام من المقرر أن تسجل 40 ميجا بيبر سكند، لافتًا إلى أن متوسط استخدام العالم 96 ميجا بيبر سكند.





ولفت إلى أن أصعب خطوة في التحول الرقمي هو تدشين البنية التحتية الإلكترونية القوية بشبكة إنترنت فائقة السرعة عريض النطاق.





وأشار إلى أن التحول الرقمي يلزم شبكة إنترنت فائقة السرعة عريض النطاق خاصة أن هناك 97 مليون شخص يستخدمون شبكة الانترنت وفى حالة استخدامهم الشبكة في وقت واحد سينتج عنها ضعف الشبكة.



