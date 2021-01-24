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ثقافة

دار النخبة تطرح رواية الصدفة المتوفية لـ إيمان المشهوري

الأحد 24/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدرت حديثًا عن دار النخبة للنشر٬ رواية «الصدفة المتوفية» للكاتبة إيمان المشهوري. تقع الرواية في 72 صفحة من القطع المتوسط.

تدور أحداث الرواية بين الخيال والواقع في سرد ممتع وجذاب يجعل القارئ يدور بعقله في الأحداث المثيرة.

تقول المؤلفة عن روايتها: هذه الرواية القصيرة ستجعلك- عزيزي القارئ- تقع في حيرة شديدة، وربما لن تستطيع التمييز بين الخيال والواقع فيما تقرأه من أحداث!..

في حياة الكثير منا، قد تلعب (الصُدف) دورًا محوريًا في تغيير مسار التاريخ… ولكن هل سمعت من قبل عن شيء اسمه «الصدفة المتوفية»؟ كل شيء تغير في ذاك اليوم، عندما التهمت النيران قاعة الزفاف بأكملها، وتحول العُرس إلى مأساة لم يبق منها إلا ذكرياتها.

لا أعلم هل ما رأيته في ذلك اليوم كان من الخيال أو الواقع عندما سكنت بجانبي تلك الفتاة، واختفت في ذاك اليوم. عندما بحثت عنها.. أخبرني من كان يعرفها أن الشخص الذي قابلته وأطلعني على جانب من أسرار حياته قد فارق الحياة منذ زمن بعيد.

ومما جاء في الرواية: «وأصبحنا كل يوم نلتقي ونخرج معًا عندما ننتهي من أعمالنا، وعلمت منها أنها انتقلت من مدينتها إلى هنا بسبب العمل، وأنها بالفعل وحيدة لا تعرف أحدا، ولا يزورها أي شخص، حتى زملائها بالعمل فوجودهم نادرا جداّ حياتها تحمل من الغرابة ما يحرك الفضول بداخلي، ويجعلني أود معرفة التفاصيل، ولكن الوقت هو الذي سيفك شفرات تلك الألغاز التي تدور من حولي.
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