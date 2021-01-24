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محافظات

ندوة داخل كنيسة بالأقصر للتوعية الإرشادية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:46 ص
الندوة داخل الكنيسة
الندوة داخل الكنيسة
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شمس يونس
نظمت كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت الوابورات بجنوب الأقصر، ندوة بعنوان " الدور المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة"، داخل الكنيسة، للتوعية الإرشادية لذوي وتطوير سبل تقديم كافة الخدمات العامة وتذليل العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة الدولة والكنيسة، تحت رعاية نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحملة 15 مليون معاق. 

وحضر الندوة كل من محمد حسين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفاطمة مكي احمد سليم نائب رئيس لجنة الأزمات علي مستوي الجمهورية لذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ باهي احمد حجاج من الأزهر الشريف، محمد مصطفي مدير أكاديمية برايم بالأقصر، وسيد أحمد النوبي مدرب ومشرف اكاديمية برايم بالأقصر، والنوبي محمد أبو الحجاج منسق مركز أرمنت، وخالد ربيع مدير بنك مصر فرع مطار الأقصر، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمركز أرمنت وأحمد سيد أبو المجد كبير معلمي التربية والتعليم، وصفاء النوبي مدير مكتب التأهيل الاجتماعي بأرمنت. 

وكان في استقبالهم لفيف من كهنة الأيبارشية من إسنا وأرمنت، القس غبريال نسيم، القس هدرا لطفي كهنة كنيسة الشهيد مارجرجس بأرمنت، والقس أمونيوس محفوظ كاهن دير السيدة العذراء بجبل أرمنت، والقس ميخائيل شفيق كاهن عام مناطق شرق إسنا وخدام أسرة ابن الملك والقديس ابونا عبد المسيح.

وتناولت الندوة عدة أمور خاصة لتطوير سبل تقديم كافة الخدمات العامة، وتذليل العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة.
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